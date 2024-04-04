Лавров описал заявления Зеленского фразой «мечтать не вредно»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода на границы февраля 2022 года фразой «мечтать не вредно». С таким заявлением глава дипведомства выступил по итогам посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Лавров прокомментировал высказывания Зеленского о готовности к мирным переговорам без выхода на границы Украины 1991 года.