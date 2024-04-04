Лавров назвал условия переговоров по гарантиям безопасности Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но лишь в случае диалога на равных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

4 апреля Лавров провел встречу с послами иностранных государств по теме украинского урегулирования.

Лавров подчеркнул, что диалог по гарантиям безопасности станет возможным, если будут учтены российские интересы. По словам российского министра, в западных странах признают, что продвигаемая ими «формула мира» Зеленского является ультиматумом.

Также Лавров прокомментировал слова Зеленского о необходимости вернуться к границам 2022 года.

«Мечтать не вредно», - заявил глава МИД РФ.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва не будет участвовать в организованной Швейцарией конференции по Украине.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал о планах провести этот форум по просьбе Украины летом. Одной из своих целей Кассис называл привлечение Москвы к переговорам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участвовать в конференции Россия не будет, так как на самом деле этот форум посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского».