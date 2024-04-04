Лавров: провокация в Буче говорит о вседозволенности киевского режима

Провокация, устроенная властями Украины в Буче и их решение не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами событий в этом населённом пункте, доказывает вседозволенность киевского режима.

О этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины, передаёт РИА Новости.

Захарова сочла, что Киев пытается отвлечь внимание от фронта напоминанием о Буче

По его словам, Россия неоднократно, в том числе он лично, на заседании Совбеза ООН обращались с призывом добиться от киевского режима предоставления хотя бы имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче.

«Обращался и напрямую к генеральному секретарю ООН, чтобы он употребил свой авторитет и добился от Киева и его хозяев предоставления такого списка, – подчеркнул Лавров. – Никто ничего не делает».

Как считает министр иностранных дел, это является ещё одной иллюстрации того, что киевскому режиму дозволено всё.

«И этой вседозволенностью он активно пользуются при потакании своих покровителей», – резюмировал Лавров.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, попытки Киева «помпезно отметить» годовщину инсценировки в Буче призваны отвлечь внимание от тяжёлого положения, в котором находятся ВСУ на линии боевого соприкосновения.