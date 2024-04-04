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Лавров: перехваты показывают, что военным ВСУ удобнее говорить на русском

Запрещая русский язык, украинские власти пытаются сломать свой народ, ведь даже бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) удобнее общаться на русском языке. К такому выводу пришел глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, чьи слова передает ТАСС.

Лавров назвал русский главным языком среди солдат ВСУ
© РИА Новости

Министр пояснил, что во время записей перехватов с фронта на линии соприкосновения специальной военной операции (СВО), украинские солдаты предпочитают общаться по-русски.

«Даже военнослужащим ВСУ комфортнее говорить на русском языке», — подчеркнул руководитель ведомства.

Вместе с тем, если заговорить на территории Украины по-русски, запросто можно получить административное наказание, отметил Лавров.

«Подавляющее большинство украинцев по-прежнему разговаривают на русском, потому что им так удобно», — заявил он.

По оценке министра, русский язык сохраняет главенствующую роль и в повседневной бытовой жизни граждан Украины.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для киевских властей.

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