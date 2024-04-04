Лавров прокомментировал обвинения в планах России напасть на НАТО

Обвинения западных официальных лиц в том, что Москва якобы планирует напасть на страны НАТО, являются чушью. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

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«Это уже комментировал наш президент словами „бред и чушь“. И натовцы, которые с такими утверждениями вступают, сами это прекрасно понимают», — сказал российский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в планах Москвы по нападению на НАТО. По ее словам, у страны «нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было».