Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на недовольство грузинской оппозиции местным законом об иноагентах, но связывать эту инициативу с Россией - абсурдно. Об этом сообщает ТАСС.

Грузинский законопроект предусматривает создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. В апреле 2024-го правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что повторно внесет документ.

В тексте законопроекта почти не будет изменений, но термин «агент иностранного влияния» в нем заменят на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».

Песков подчеркнул, что законы об иноагентах принимаются во многих странах, так как ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику. Представитель Кремля отметил, что первой страной с таким законом стали США.

Он добавил, что Грузия - сосед России, поэтому для Москвы важны стабильность и предсказуемость ситуации в этой стране.