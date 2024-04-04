Лавров заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что к теракту в «Крокус Сити Холле» очевидно ведет украинский след. Москва24

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идёт расследование — очевидно, что не обошлось без украинского следа. Тем более, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения», — сказал он. RT на русском

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он подчеркнул необходимость оперативного установления заказчика и спонсора нападения на концертный зал. По его словам, украинские власти не являются самостоятельными и полностью контролируются Соединенными Штатами Америки. Вечерняя Москва