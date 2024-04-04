Захарова: отсутствие РФ и Ирана на саммите по атому предопределило его провал

Решение организаторов не звать Россию и Иран на саммит по атомной энергетике в Бельгии, который прошел с 21 по 22 марта, предопределило провал мероприятия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Захарова отметила, что организаторы называли саммит «историческим» и «глобальным», и при этом не позвали «ключевые государства Евразии», которые занимаются «мирным атомом» на глобальном уровне.

«Специалисты сразу видят, что "исторический саммит" провалился. Накануне мировые СМИ рассказывали о том, что по итогам брюссельского саммита будет принят "глобальный" документ — Совместная декларация. Громкие обещания оказались пшиком: пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», — написала дипломат.

Представитель ведомства подчеркнула, что атомная энергетика должна оставаться вне политической конъюнктуры и добавила, что заявление организаторов об исключительности саммита являются лишь «игрой в слова».

Напомним, что первый саммит по атомной энергетике состоялся в Брюсселе в марте. Его главной темой была роль ядерной энергетики в решении проблем по сокращению использования ископаемого топлива, стимулировании экономики и повышении энергетической безопасности.