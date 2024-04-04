Захарова обвинила НАТО в использовании Украины как антироссийского инструмента

НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украину альянс использует как инструмент. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны поставлять военную помощь Украине не добровольно, а в обязательном порядке. По мнению Захаровой, это является прямым признаком того, что НАТО проявляет свою антироссийскую сущность, а также что Украину используют как инструмент.

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"Эти заявления являются свидетельством, доказательством этих тезисов, о которых мы говорим давно и которые зачастую натовцы отвергали. Это агрессивный блок, направленный против нашей страны", — отметила Захарова.

Она добавила, что агрессия НАТО направлена и на другие страны, но Россия является первостепенной целью. До этого Захарова сказала, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.