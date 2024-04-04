$92.39-0.1499.43+0.02
Войти в почту

Захарова заявила, что НАТО выбрала Россию своей целью, Украина — лишь инструмент

НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украину альянс использует как инструмент. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обвинила НАТО в использовании Украины как антироссийского инструмента
© РИА Новости

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны поставлять военную помощь Украине не добровольно, а в обязательном порядке. По мнению Захаровой, это является прямым признаком того, что НАТО проявляет свою антироссийскую сущность, а также что Украину используют как инструмент.

В МИД напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России

"Эти заявления являются свидетельством, доказательством этих тезисов, о которых мы говорим давно и которые зачастую натовцы отвергали. Это агрессивный блок, направленный против нашей страны", — отметила Захарова.

Она добавила, что агрессия НАТО направлена и на другие страны, но Россия является первостепенной целью. До этого Захарова сказала, что французские военные в составе около 1500 человек могут в апреле быть приведены в готовность для переброски на Украину.

Политика
Йенс Столтенберг
Мария Захарова
МИД России
НАТО
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости