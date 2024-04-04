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Кремль обновит личную страницу Путина на президентском сайте

Кремль обновит биографию президента РФ Владимира Путина на официальном портале главы государства, дополнив ее информацией за последние шесть лет. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль обновит биографию Путина на официальном портале
© РИА Новости

На этой странице приводится подробная биография президента - как личная, так и профессиональная. Указаны ключевые события в жизни страны, произошедшие за время работы Путина на высшем посту. При этом пока обзор заканчивается его переизбранием на должность президента в 2018 году.

Песков подтвердил ТАСС, что страница будет обновлена.

"Да, конечно", - ответил он на вопрос, дополнят ли портал данными за последние шесть лет, а также информацией о новом президентском сроке Путина.
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