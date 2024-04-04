Кремль обновит биографию Путина на официальном портале

Кремль обновит биографию президента РФ Владимира Путина на официальном портале главы государства, дополнив ее информацией за последние шесть лет. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На этой странице приводится подробная биография президента - как личная, так и профессиональная. Указаны ключевые события в жизни страны, произошедшие за время работы Путина на высшем посту. При этом пока обзор заканчивается его переизбранием на должность президента в 2018 году.

Песков подтвердил ТАСС, что страница будет обновлена.