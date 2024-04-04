Захарова прокомментировала расследование теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом она высказалась в беседе с ТАСС.

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Захарова подчеркнула, что следует дождаться результатов расследования теракта в «Крокусе». Она подчеркнула, что Россия не допустит неточностей в этом процессе. По словам дипломата, Москва также не даст повода организаторам теракта «зацепиться» за какие-либо неточности.

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», — призвала она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости довести до конца расследование о теракте в «Крокусе». Об этом он высказался в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню.