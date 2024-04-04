Антонов призвал Запад отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Западу следует отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения России, чтобы вернуть доверие Москвы.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее Антонов указал на непристойность слов американского лидера Джо Байдена в адрес руководства России.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с Вашингтоном.