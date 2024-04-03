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Минюст внес три канадские НПО в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, три неправительственные организации из Канады. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Минюст внес три канадские НПО в реестр нежелательных
© ТАСС

Так, в перечень попали Munk School of Global Affairs and Public Policy ("Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка"), Russian-Canadian Democratic Alliance ("Российско-канадский демократический альянс") и Norman Paterson School of International Affairs ("Школа международных отношений им. Нормана Патерсона").

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.

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