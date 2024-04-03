Захарова призвала Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалог

Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалоговый механизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Москва всегда выступала за комплексное урегулирование ситуации в регионе.

Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия - Азербайджан - Армения... Мы готовы со своей стороны оказать этому всяческое содействие. Наши предложения остаются на столе переговоров, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что своими действиями Ереван предает не Москву и своих партнеров на Западе, а свой собственный народ. По ее словам, такие люди, как глава МИД Армении Арарат Мирзоян, загоняют республику в тупик.