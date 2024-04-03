Захарова прокомментировала провоз взрывчатки с Украины в иконах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала попытку провоза с Украины взрывчатку в иконах как логику душевнобольных.

"Я считаю, что комментировать действия душевнобольных - это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании", - сказала она, комментируя инцидент с попыткой украинской стороны провезти в Россию взрывчатку, спрятанную в иконах.

Захарова добавила, что, возможно, иконы использовались для таких целей, так как связаны с "верой и доверием".

Ранее ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари. Из груза, следовавшего по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств. Задержан причастный к преступлению, в ФСБ не стали уточнять данных о его личности и роли.