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Захарова заявила о планах переброски Францией военных на Украину

Военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова заявила о планах переброски Францией военных на Украину
© Lenta.ru

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет нуждаться в помощи США и союзников по НАТО в случае отправки французских войск на Украину и прямого столкновения с Россией. В частности, администрация президента США Джо Байдена «обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину».

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