Песков сообщил об участии Путина в открытии объектов в новых регионах по ВКС
Российский лидер Владимир Путин собирается принять участие по видео-конференц-связи в мероприятиях по открытию объектов в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он подчеркнул, что глава государства займётся вопросами восстановления и развития новых субъектов России.
«Речь пойдёт об открытии построенных и восстановленных объектов на новых территориях», — добавил Песков.
Ранее Путин заявил о важности налаживания нормальной жизни в Донбассе и Новороссии.