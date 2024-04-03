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Песков сообщил об участии Путина в открытии объектов в новых регионах по ВКС

Российский лидер Владимир Путин собирается принять участие по видео-конференц-связи в мероприятиях по открытию объектов в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил об участии Путина в открытии объектов в новых регионах по ВКС
© РИА Новости

В ходе брифинга он подчеркнул, что глава государства займётся вопросами восстановления и развития новых субъектов России.

«Речь пойдёт об открытии построенных и восстановленных объектов на новых территориях», — добавил Песков.

Ранее Путин заявил о важности налаживания нормальной жизни в Донбассе и Новороссии.

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