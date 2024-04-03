Украинские спецслужбы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Ura.Ru

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)», - сказал он. Вечерняя Москва

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) и другие террористические организации создал Вашингтон», - подчеркнул Патрушев. ТАСС