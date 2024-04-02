Путин: на Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона

Попытки Запада расколоть Россию — попытки реванша за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Ura.Ru

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды — за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется», — рассказал российский лидер. Lenta.ru

Путин подчеркнул, что никому и никогда не удастся сделать Россию «слабым звеном». «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», - подчеркнул Путин. ТАСС