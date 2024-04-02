Путин: на Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона

Попытки Запада расколоть Россию — попытки реванша за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили цель расколоть Россию, ее ядро, подчинить это своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией. За неудачные походы Гитлера, Наполеона и так далее», — сказал Владимир Путин в ходе совещания коллегии МВД.

Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия-24».

Глава государства отметил, что некоторые ошибочно считают Россию «слабым звеном». Тем не менее, РФ никогда таковой не была и не будет, заключил Путин.