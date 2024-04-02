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Путин: на Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона

Попытки Запада расколоть Россию — попытки реванша за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин: на Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона
© РИА Новости
«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили цель расколоть Россию, ее ядро, подчинить это своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией. За неудачные походы Гитлера, Наполеона и так далее», — сказал Владимир Путин в ходе совещания коллегии МВД.

Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия-24».

Глава государства отметил, что некоторые ошибочно считают Россию «слабым звеном». Тем не менее, РФ никогда таковой не была и не будет, заключил Путин.

Политика
Владимир Путин