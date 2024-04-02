Сотрудники российской полиции вскрыли ячейки украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. ТАСС

По словам министра, несмотря на попытки киевского режима и западных страны создать напряженность в стране, удалось сохранить контроль над правопорядком. Lenta.ru

«Продолжались преступные действия украинского режима, попытки коллективного Запада создать напряженность внутри России. <...> Нам удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой и состоянием правопорядка, а по ряду направлений повысить эффективность служебной деятельности», — поделился Колокольцев. Газета.Ru