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Глава МВД заявил о раскрытых в России ячейках украинских экстремистов

Сотрудники российской полиции вскрыли ячейки украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. ТАСС

По словам министра, несмотря на попытки киевского режима и западных страны создать напряженность в стране, удалось сохранить контроль над правопорядком. Lenta.ru

«Продолжались преступные действия украинского режима, попытки коллективного Запада создать напряженность внутри России. <...> Нам удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой и состоянием правопорядка, а по ряду направлений повысить эффективность служебной деятельности», — поделился Колокольцев. Газета.Ru

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