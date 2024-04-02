Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 апреля, заявил, что сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

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По словам главы государства, необходимо кардинально обновить подходы к миграционной политике. Кроме того, следует обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.

Путин подчеркнул, что приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает традиции, язык и культуру страны.