Путин заявил о намерении установить заказчиков теракта в «Крокусе»

Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом на расширенном заседании коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин. Lenta.ru

Он подчеркнул, что те, кто применяет терроризм в качестве оружия против России, должен понимать, что это — обоюдоострое оружие. RT на русском

Президент также отметил, что сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за концертный зал. Вечерняя Москва