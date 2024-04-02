В СВР прокомментировали удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии — преступный шаг, который может быть расценен как террористический акт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

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«Это безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен», — заявил глава СВР.

Нарышкин добавил, что в штаб-квартире СВР имеется дополнительная информация об ударе ЦАХАЛ по иранской дипмиссии.