Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

США передало ФСБ слишком общую информацию о готовящемся теракте в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Предоставленная США информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в „Крокусе“», — передает слова Нарышкина ТАСС.

Он отметил, что информация о возможности данного теракта была слишком общей. Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, а позже устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 550 человек. Панихида по погибшим состоялась 30 марта около здания «Крокуса».