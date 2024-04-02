БПЛА над Татарстаном, взрывчатка в иконах и запреты для иноагентов. Темы брифинга Пескова

Украинский удар по объектам в Татарстане, попытка провести взрывчатку с Украины в иконах и инициатива запретить иноагентам избираться стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет участие в коллегии МВД России.В среду исполняется год с создания фонда "Защитники Отечества". Его глава Анна Цивилева будет на докладе у главы государства.О возможных дополнительных встречах Путина Кремль проинформирует.

Об ударе по НПЗ в Татарстане

"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны и наших специальных служб"."Киевский режим продолжает свою террористическую активность". Российские "военные работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии - полностью исключить".

Об обнаружении взрывчатки в иконах

Обнаружение значительного объема взрывчатки в партии икон с Украины, которую попытались ввезти в РФ через Латвию, "будет дальше расследоваться"."Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим".

Об ударе по иранскому консульству в Дамаске

В Кремле "в настоящий момент не спешили бы с выводами" о том, кто нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Тегеран заявляет, что это сделал Израиль."Нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии".

О запрете иноагентам избираться

Инициатива "Справедливой России - За правду" запретить иностранным агентам избираться на государственные посты не принадлежит Кремлю."Предстоит обсуждение этого проекта <...>. Законодатели будут обсуждать".

О признании власти талибов в Афганистане

Афганистан расположен рядом с Россией, поэтому диалог с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) необходим: "Так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, и это тоже требует диалога. Как и все, мы с ними общаемся, они являются де-факто властью в Афганистане"В вопросе об отказе РФ от признания талибов террористической организацией нужно дождаться "завершения проработки [этого вопроса], а потом уже будем говорить о позиции".

О визите президента Венесуэлы

Визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро, анонсированный руководителем латиноамериканской республики, "готовится, действительно". "Высокая степень подготовки визита. Последние согласования сроков".