Исследования общественного мнения в Швеции показали, что 3 из 5 граждан против участия шведских военных в операциях альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала членство Швеции в НАТО рискованным и дорогостоящим изменением приоритетов, которое не нужно населению страны. Российская газета

"Три недели назад Швеция окончательно вступила в НАТО. Мы знаем, что самих шведов об этом никто не спросил, но вот на днях шведская газета Göteborgs-Posten опубликовала результаты опроса общественного мнения о том, как шведы относятся к членству в военном альянсе. Цифры показательные. Шведам предложили высказаться относительно перспективы отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Трое из пяти граждан высказались против", - указала дипломат. ТАСС

По словам Захаровой, решение кабинета Ульфа Кристерссона о присоединении к альянсу поляризовало шведское общество, которое начинает осознавать серьезность ситуации. «Шведы прямо задают вопросы: «Выходит, что усилившееся военное присутствие НАТО и США в Швеции будет означать, что теперь Швеция втянута в военные противоречия между НАТО и Россией?... Начинают о чем-то догадываться», – иронично заметила дипломат. Деловая газета "Взгляд"