Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во вторник, 2 апреля, назвал обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами тревожным сигналом, говорящим о террористических методах киевского режима. Вечерняя Москва

«Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить, что к тому, что было объявлено специальными службами, ФСБ. Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он. Ura.Ru

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой был задержан автомобиль, внутри которого обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. ТАСС