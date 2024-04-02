В России высказались об ответе на удары беспилотников по Татарстану

Россия должна адекватно ответить на атаку беспилотниками по Татарстану, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Lenta.ru

«Ответ должен быть более чем адекватный. У Украины есть беспилотники, которые могут работать на дальности больше тысячи километров», — сказал Чепа. По его словам, чтобы «обезопасить себя» от повторения подобных атак, необходимо делать «буферную зону как можно дальше». Чем дальше будет радиус действия украинских БПЛА, тем дальше будет буферная зона, это должны понимать союзники Киева, поставляющие оружие, подчеркнул парламентарий. Газета.Ru

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. News.ru