Армянский депутат: разрушение отношений с РФ приведет к проблемам

Разрушение отношений с Москвой принесет Еревану серьезные проблемы в сферах экономики и безопасности, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян. Она подчеркнула, что выступает против разворота внешнеполитических ориентиров республики, передает РИА Новости.

Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр... Я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане, — сказала Манукян.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает США и Европу своими основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в республике хотят укреплять демократические институты.

Как считает лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководство Армении заигрывает с Западом, не отдавая себе отчета в том, что может таким образом «остаться у разбитого корыта». По его словам, Вашингтон и Брюссель используют Ереван сугубо в своих геополитических интересах с целью «поджечь» Закавказье.