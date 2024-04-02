В России высказались об ответе на удары беспилотников по Татарстану

Россия должна адекватно ответить на атаку беспилотниками по Татарстану, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о том, как обезопасить территорию страны от ударов со стороны украинских сил.

«Ответ должен быть более чем адекватный. У Украины есть беспилотники, которые могут работать на дальности больше тысячи километров. Для того чтобы обезопасить себя от будущих действий, нам надо сделать буферную зону как можно дальше. Это должны хорошо понимать те страны, которые поставляют им это оружие. Чем больше будет радиус действия, тем больше должна быть буферная зона. И никаких других попыток склонить нас к шантажу не получится», — поделился мнением депутат.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа. Семь человек пострадали, трое из них госпитализированы. Расстояние от украинской границы до Татарстана составляет около 1500 километров.

18 марта президент России Владимир Путин допустил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона. Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.