Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия смогут справится с угрозами, которые бросают «коллективный Запад и его украинские марионетки». Слова политика МИД России.

О возможности стран справится с серьезными угрозами Сергей Лавров написал, поздравляя министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

«Общие тяжелые испытания еще больше нас сплачивают, укрепляют нашу решимость покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает украинский лидер Владимир Зеленский.