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Лавров рассказал о возможности России и Белоруссии победить коллективный Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия смогут справится с угрозами, которые бросают «коллективный Запад и его украинские марионетки». Слова политика МИД России.

Лавров рассказал о возможности России и Белоруссии победить коллективный Запад
© globallookpress.com

О возможности стран справится с серьезными угрозами Сергей Лавров написал, поздравляя министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

«Общие тяжелые испытания еще больше нас сплачивают, укрепляют нашу решимость покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает украинский лидер Владимир Зеленский.

Политика
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