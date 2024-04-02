Посольство РФ прокомментировало удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Атака израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске является грубейшим нарушением всех основ международного права и способна спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявило посольство РФ в Тегеране.

"Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями", - говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.

Иран пообещал ответить на атаку Израиля по консульству в Дамаске

Посольство РФ отметило, что "глубоко потрясено и возмущено ударом Израиля по зданию консульства Исламской Республики Иран в Дамаске, приведшим к человеческим жертвам и разрушению здания". Дипломаты выразили "глубокие соболезнования семьям и близким погибших" и пожелали выздоровления пострадавшим.