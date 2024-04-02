Кровавая инсценировка якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области была топорно выполнена режимом Владимира Зеленского и его западными кураторами, заявила официальный представитель МИД.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.

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Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.

Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.

Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.

Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа.

«Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.

Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.