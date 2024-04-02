Гаврилов: Запад воспользуется мирными переговорами для накачки ВСУ оружием

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что гипотетическое возобновление переговоров с Киевом будет использовано Западом для поставок оружия Украине и перегруппировки войск.

© Arms Control Delegation in Vienna/Telegram

Гаврилов заявил РИА «Новости», что передышка ВСУ будет использоваться Западом для накачки их оружием.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь будет идти не о попытке «взять паузу на перевооружение».