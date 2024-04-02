МИД России обратился с требованием к международным структурам

Многочисленные запросы России в адрес международных организаций, в том числе структур ООН, об установлении всех обстоятельств случившегося в Буче остаются без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ в связи со второй годовщиной инсценировки в Буче.

"Многочисленные запросы российской стороны в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, об установлении всех обстоятельств случившегося, предоставлении достоверного списка лиц, чьи тела оказались на улицах Бучи, а также иной информации остаются без ответа, - отметила дипломат. - Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать".

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РФ требует от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться расследования.

Киев попытками "отметить" вторую годовщину произошедшего в Буче пытается отвлечь внимание от ситуации в стране и на линии соприкосновения.