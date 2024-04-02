Патрушев назвал цель коллективного Запада в отношении России

Многолетняя цель коллективного Запада — ослабление России, об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Ослабление нашей страны как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения являются многолетними стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада», — сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, США и Британия специально раздувают русофобию, чтобы покрепче привязать к себе страны НАТО — в первую очередь в экономическом плане.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоит Украина. На вопрос, кто несет ответственность — «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) или Киев, Патрушев указал на Украину.