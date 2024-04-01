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МИД РФ осудил атаку Израиля по консульству в Дамаске

МИД РФ решительно осуждает удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Соответствующее заявление появилось на сайте российского ведомства.

В МИД РФ прокомментировали атаку Израиля по консульству Ирана в Дамаске
© РИА Новости

В МИД напомнили, что ВВС Израиля нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске вечером 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено, есть «значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов».

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что атака была совершена в густонаселенном столичном районе, чем были «созданы высокие риски массовых жертв среди гражданского населения». В связи с этим МИД назвал действия Израиля «абсолютно недопустимыми» и потребовал их прекратить.

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