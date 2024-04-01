В МИД РФ прокомментировали атаку Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Россия решительно осуждает авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске и считает категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения", - указали в российском дипведомстве.

Также МИД РФ заявил, что международное сообщество должно дать соответствующую правовую оценку удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В министерстве подчеркнули, что такие агрессивные и абсолютно недопустимые действия должны быть прекращены.

"Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать четко обозначенную свою позицию и соответствующую правовую оценку этим действиям, - добавили в ведомстве. - Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона".

Еще один генерал КСИР погиб при ударе Израиля по консульству Ирана

РФ также настоятельно призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций в Сирии и других соседних странах.