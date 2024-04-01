Захарова объяснила, почему США ищут русский след в ситуации с «гаванским синдромом»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что США стараются при помощи попыток выявить причастность РФ к ситуации с "гаванским синдромом" скрыть собственные неудачи. Об этом дипломат заявила в разговоре с RTVI.

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"Возможно, пытаются свои провалы перекрыть любимой темой русского следа. Возможно, сверчки занесли", — сыронизировала Захарова, напомнив, что сверчки являются причиной инцидента в Гаване по официальной версии самих же Штатов.

1 апреля журналисты телеканала CBS News в новостной передаче "60 minutes" сообщили, что у них якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совета безопасности РФ, которые якобы доказывают причастность российских спецслужб к случаям "гаванского синдрома", когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту.

В Кремле эти обвинения в очередной раз назвали беспочвенными.