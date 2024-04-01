Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины после истечения официального срока его полномочий 20 мая, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. ТАСС

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. 20 мая истекает срок полномочий Зеленского. Журналисты спросили Пескова, будет ли Москва после 20 мая считать Зеленского главой Украины. Газета.Ru

«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — сказал представитель Кремля. RT на русском