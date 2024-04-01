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Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин предложил Народному фронту (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО
© РИА Новости
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в тексте документа.

Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

Политика
Владимир Путин