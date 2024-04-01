Постпред России оценил слова Макрона о конфликте на Украине

Россия воспринимает слова французского президента Эммануэля Макрона как подтверждение успешных действий Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет РИА Новости.

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Он прокомментировал провокационные заявления французского лидера.

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«Мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул постпред.

Дипломат считает, что позиция Макрона по Украине связана и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией.

Гаврилов добавил, что Макрон «спровоцировал оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта».

Ранее Макрон заявил об отсутствии планов отправить сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Он пояснил, что, говоря об отправке войск на Украину, он имел в виду, что «ничто не исключено».