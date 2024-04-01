Что изменится в жизни россиян в апреле

ТАСС напоминает гражданам, какие важные законы и правила вступят в силу с 1 апреля.

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Социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. На такой же процент проиндексируют государственное пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан, среди которых военнослужащие и добровольцы, участники ВОВ, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Изменения затронут 4,1 млн человек.

Зарплаты медицинских работников проиндексируют, регионы должны повысить их окладную часть до 50%.

Уклонившихся от военной службы россиян не допустят к экзамену на права, они также не получат водительское удостоверение. Кроме того, лицам, которые были наказаны за вождение в нетрезвом виде, запретят в течение года сдавать экзамены на получение водительского удостоверения и получать права.

В Санкт-Петербурге с туристов начнут собирать курортный сбор — 100 рублей за сутки. Плата будет взиматься в гостиницах города. Эти средства власти хотят направить на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Сдавать в аренду квартиры без счетчиков будет нельзя. Наличие в них приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения станет обязательным условием для сдачи квартир (в том числе посуточно) в аренду.

Розничную продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в «наливайках», в том числе в точках общественного питания в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, смогут запрещать власти регионов РФ на территории своих субъектов. Также регионы смогут ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита.