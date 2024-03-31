МИД РФ: следы последних терактов ведут на Украину

Выполненные российскими органами следственные мероприятия указывают, что почерк последних терактов на территории РФ ведет на Украину. Об этом в воскресенье, 31 марта, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

— Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что ведомство в связи с рядом терактов на территории Российской Федерации передало властям Украины требования ареста и выдачи всех причастных к ним лиц, следует из публикации в Telegram-канале МИДа России.

Украина занималась планированием и финансированием террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети X сделал депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

Кроме того, получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с националистами с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Сейчас следствие располагает данными о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты, поступивших с украинской стороны.