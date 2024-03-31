Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что спецслужбы выяснили, кто стоит за террористическими актами в России. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты спросили главу ведомства о том, как выполняется поручение президента России Владимира Путина о «поименном» установлении организаторов терактов в РФ.

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Бортников отметил, что спецслужбы очень активно работают, учитывают современную специфику, риски, которые появились в связи с конфликтом на Украине.

В настоящее время, заметил глава ФСБ, силовики уже знают, кто стоит за терактами. Он добавил, что спецслужбы сделают все необходимое, чтобы найти и наказать предателей.