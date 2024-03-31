В Госдуме охарактеризовали Зеленского как самозванца
С 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, «Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол».
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Парламентарий отметил, что страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», и предложил поставить в этом вопросе точку.
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