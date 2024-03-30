Премьер-министру Польши Дональду Туску следует задуматься о возможных последствиях для его страны от эскалации конфликта на Украине, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее Туск заявил о том, что Европа якобы вступает в «предвоенную эпоху». Он добавил, что на фоне текущей международной повестки возможен любой сценарий.

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По мнению сенатора, премьер Польши является одним из примеров деградации политического лидерства в Европе. Он пояснил, что Туск сделал яркое заявление, но не пошел дальше, не представил, чем гипотетический «переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чреват для самой Польши».

Пушков отметил, что если бы у Туска хватило способностей представить реальные последствия, то он попытался бы по мере сил предотвратить такое развитие событий, вместо того, чтобы «со сладким ужасом предвещать его возможность».

Сенатор отметил, что Польша «с готовностью влетает в предвоенную эпоху» не ради Донбасса или Харькова, не из-за какой-либо возвышенной цели.

Дело, как всегда было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Варшаву до добра, резюмировал Пушков.