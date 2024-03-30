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Захарова прокомментировала слова Бербок о втягивании НАТО в войну

Западным лидерам следует купить главе МИД ФРГ Анналене Бербок карту и учебник истории, с тем, чтобы она реже допускала ошибки в публичных выступлениях, заметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Захарова прокомментировала слова Бербок о втягивании НАТО в войну
© РИА Новости

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что целью президента России Владимира Путина якобы является «разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну».

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«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — предложила Захарова.

Напомним, что целью НАТО как организации было сдерживание СССР. После распада Союза, отмечают эксперты, существование альянса потеряло смысл.

Вместе с тем, НАТО не только не была распущена, а осуществила несколько волн расширения, поглотила ряд стран, входивших в Организацию Варшавского договора.

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