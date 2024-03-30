Захарова прокомментировала слова Бербок о втягивании НАТО в войну

Западным лидерам следует купить главе МИД ФРГ Анналене Бербок карту и учебник истории, с тем, чтобы она реже допускала ошибки в публичных выступлениях, заметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что целью президента России Владимира Путина якобы является «разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну».

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — предложила Захарова.

Напомним, что целью НАТО как организации было сдерживание СССР. После распада Союза, отмечают эксперты, существование альянса потеряло смысл.

Вместе с тем, НАТО не только не была распущена, а осуществила несколько волн расширения, поглотила ряд стран, входивших в Организацию Варшавского договора.