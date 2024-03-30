В России предложили ужесточить наказание за фиктивные браки с мигрантами

В России необходимо строже наказывать за фиктивные браки с иностранцами. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с РИА Новости.

«Я считаю, что нам надо поднять вопрос о дополнительном наказании за организацию фиктивного брака ради получения гражданства — вплоть до реальных сроков лишения свободы», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что после теракте в «Крокус Сити Холл» стоит больше внимания уделять причинам, которые ведут к перекосам в России в миграционной сфере.

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Виталий Милонов напомнил, что по сути в России нет наказания, которое бы предусматривало ответственность за фиктивные браки, а такие союзы чаще всего заключаются за деньги, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство.

«Гражданство — это святое. Им нельзя разбрасываться и продавать», — заключил депутат.

Ранее Милонов призвал запретить в России проведение вазэктомии.